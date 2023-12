Bari, Poggiofranco: omicidio in strada al culmine di una lite

Mauro Di Giacomo, fisioterapista incensurato di 63 anni, che abitava proprio in quella via, è stato ucciso a colpi di pistola intorno alle 20,30 di oggi, 18 dicembre, nell’elegante quartiere di Poggiofranco, a Bari. L’omicidio è avvenuto in via Giacomo Tauro, nei pressi della omonima scuola.

La vittima è stata prontamente soccorsa dal personale del 118, ma le sue ferite erano troppo gravi e ogni tentativo di rianimazione è fallito.

Secondo le prime testimonianze, pochi attimi prima di essere ucciso, sarebbe stato visto litigare con un’altra persona. Di Giacomo lavorava al Policlinico di Bari.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti della Questura di Bari. Dalle prime notizie trapelate, sembrerebbero essere stati rinvenuti almeno sei bossoli.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui