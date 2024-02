Bimba di due giorni gravissima: volo salvavita da Bari a Roma

Una bambina di appena due giorni, in imminente pericolo di vita, è stata trasferita la notte scorsa da dall’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Bari) all’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma con un velivolo da trasporto tattico C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa: il mezzo è stato messo a disposizione dall’Aeronautica Militare su richiesta della Prefettura di Bari al COA (Comando Operazioni Aerospaziali) ed è decollato dall’aeroporto del capoluogo, atterrando a Ciampino intorno all’una.

All’interno sono state imbarcate due autoambulanze, una con la bimba e l’equipe medica di assistenza e l’altra di back-up, in caso di avaria della prima.

Si tratta del secondo volo salvavita partito da inizio anno dalla Puglia alla volta dell’ospedale romano, che rappresenta un’eccellenza a livello mondiale nelle cure pediatriche: poche settimane fa una bambina tarantina, venuta al mondo in anticipo con una importante patologia cardiaca, era stata trasportata a Roma a poche ore dalla nascita.

Anche in questo caso, per la piccola paziente si è fatto ricorso alla procedura d’urgenza grazie alla quale mezzi ed equipaggi dell’Aeronautica sono a disposizione per missioni di trasporto sanitario urgente in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, accertato dalla struttura sanitaria pubblica competente, quando sia stato verificato che non siano trasportabili con altri mezzi (comprese le linee aeree civili) e non sussista, nel luogo ove si trovano, la possibilità di fornire adeguata assistenza.

AGGIORNAMENTO: un altro volo sanitario urgente è decollato nella tarda serata di ieri, 2 febbraio, da Roma Ciampino per l’aeroporto di Bologna, con a bordo un paziente 48enne proveniente dall’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina in condizioni gravissime a causa di una patologia all’aorta (il viaggio è avvenuto su un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare).

Marina Poci

