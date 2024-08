Brindisi: mitragliatori e giubbotti antiproiettile rinvenuti in un casolare sulla litoranea

Nella giornata del 14 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, con il supporto di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, hanno eseguito una perquisizione in un casolare ubicato lungo la litoranea Nord di Brindisi, nel corso della quale hanno rinvenuto svariate armi e munizioni. In particolare, all’interno del citato casolare erano stati occultati: un fucile “Kalashnikov AK 47”, arma da guerra dotata di una spiccata potenzialità offensiva; un fucile mitragliatore modello SMG UZI cal. 9; due giubbotti antiproiettile; due caricatori bifilari.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e le armi, tutte perfettamente funzionanti, saranno analizzate da personale specializzato per verificarne il loro eventuale utilizzo in eventi delittuosi.

L’attività rientra nei servizi di prevenzione svolta dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, intensificata in coincidenza della festività del Ferragosto.

