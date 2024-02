Brindisi: picchiano e rapinano due coetanei: arrestati 15enne e 16enne

Un’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale per i Minorenni di Lecce su richiesta della Procura presso lo stesso Tribunale nei confronti di un 16enne e un 15enne di Brindisi accusati di atti persecutori, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti di due cugini di 17 anni, che sarebbero stati ripetutamente bullizzati dagli indagati. I due avrebbero agito in concorso con altri due ragazzi maggiori d’età, contro i quali procede la Procura della Repubblica di Lecce.

Gli episodi contestati si riferiscono allo scorso mese di agosto e sarebbero avvenuti a bordo di un bus di linea e alla fermata dell’autobus al Parco Cesare Braico di Brindisi. Gli indagati avrebbero iniziato deridendo una delle vittime per il suo aspetto fisico; poi entrambi i ragazzi sarebbero stati molestati verbalmente con frasi volgari, picchiati violentemente (tanto da avere bisogno delle cure dei sanitari presso l’ospedale Perrino), sottoposti alla visione di video a contenuto pornografico e anche derubati di piccole somme di denaro e delle sigarette elettroniche.

I due minorenni sono stati accompagnati in una struttura carceraria minorile fuori dalla Puglia.