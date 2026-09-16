Brindisi, ultimati i lavori a Restinco: alloggi per i lavoratori stranieri contro lo sfruttamento

Sono stati completati gli interventi di riqualificazione dell’immobile in località Restinco, a Brindisi, destinato a ospitare lavoratori stranieri regolari impiegati in agricoltura. Per l’avvio del centro occorrerà ora definire le procedure di gestione e il successivo trasferimento dei beneficiari, attualmente alloggiati in un sito di proprietà comunale.

Lo stato di avanzamento del progetto è stato al centro dell’incontro del 15 settembre in Prefettura tra il prefetto Guido Aprea e Giovanni Macioce, commissario straordinario del Governo per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura. Il commissario è in missione in Puglia per verificare l’attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr nell’ambito della misura M5C2.

Prima dell’incontro, Macioce ha effettuato un sopralluogo nell’immobile di Restinco, constatando il completamento dei lavori programmati. Ha quindi espresso soddisfazione per il risultato della collaborazione tra Prefettura, amministrazione comunale, struttura commissariale e Ministero del Lavoro.

Nei prossimi mesi spetterà al Comune di Brindisi definire le modalità di gestione del centro e organizzare la ricollocazione dei lavoratori. Il comunicato della Prefettura non indica una data precisa per l’ingresso nella struttura.

L’obiettivo dell’intervento è offrire ai lavoratori stranieri una sistemazione abitativa adeguata e opportunità di integrazione sociale, contribuendo al superamento degli insediamenti informali e al contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.