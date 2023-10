Brindisi: ultimo giorno per visitare il Salone Nautico di Puglia

C’è tempo sino alle 18 di oggi, domenica 15 ottobre, per visitare il Salone Nautico di Puglia presso il Marina di Brindisi: 250 espositori e più di 90 cantieri per una manifestazione che ha fatto registrare eccezionali presenze e ottimo gradimento.

Ieri, intanto, è stato presentato dalla STP il primo catamarano elettrico adibito al trasporto pubblico. Il mezzo, varato con il nome di Levante, è stato sviluppato dal cantiere salentino della CATMARINE s.r.l., con sede a Miggiano (LE) e risulta essere l’azione pilota prevista dal progetto SuMo, “Sustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area”, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020. Levante inizierà i suoi viaggi dal porto di Brindisi al quartiere Casale ai primi di novembre, ospitando sino a trentotto passeggeri e riducendo, grazie al motore elettrico, l’impatto ambientale. Il presidente di STP, Salvatore Tomaselli, ha dichiarato che tutti i vecchi mezzi che effettuano trasporto marittimo in città saranno gradualmente sostituiti da motobarche elettriche.