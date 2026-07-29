Caldo, Puglia ancora nella morsa dell’anticiclone: temperature fino a 38 gradi

La giornata odierna è caratterizzata da condizioni di tempo stabile e cieli sereni su tutta la regione grazie all’alta pressione. Le temperature sono in aumento, soprattutto sul versante ionico, dove nel pomeriggio potranno raggiungere punte di 36-38 gradi. Soffiano venti settentrionali che renderanno il clima meno afoso rispetto ai giorni scorsi sulle zone interne, mentre lungo l’Adriatico l’umidità continuerà a farsi sentire. Gli esperti segnalano inoltre una nuova e più intensa ondata di calore in arrivo tra il 31 luglio e i primi giorni di agosto.