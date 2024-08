Campo di Mare: colpito da proiettile vagante durante i festeggiamenti per il Ferragosto

Sembrerebbe essere stato esploso da una pistola il proiettile vagante che la scorsa notte ha colpito di striscio ad un polpaccio un ragazzo che stava festeggiando il Ferragosto con un gruppo di amici in una spiaggia di Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico: l’episodio, accaduto nei pressi di uno dei lidi della zona, è al vaglio dei Carabinieri, che stanno tentando di ricostruirne la dinamica e individuarne l’autore. Secondo le prime testimonianze raccolte, i colpi esplosi sarebbero più di uno e sarebbero giunti da una posizione più alta rispetto alla spiaggia. L’ipotesi che al momento è ritenuta più probabile ha a che fare con l’usanza, dura a morire, di sparare in aria in occasione dei festeggiamenti di alcune particolari ricorrenze.

Fortunatamente il giovane attinto dal colpo non ha riportato ferite preoccupanti.

Marina Poci

(immagine di repertorio)

