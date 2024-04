Carabinieri pugliesi morti a Salerno: ubriaca e drogata la donna al volante del suv

È risultata positiva all’alcoltest e alla cocaina (ma quest’ultima positività deve essere confermata da un controesame) la 31enne alla guida del suv che nella notte di sabato è andata a scontrarsi violentemente contro l’auto dei Carabinieri sulla quale viaggiavano il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, di Manfredonia, l’appuntato scelto Francesco Ferraro, 27 anni, di Montesano Salentino, entrambi morti sul colpo, e il maresciallo Paolo Volpe, di Terlizzi, che guidava la gazzella. La donna, secondo quanto appreso da fonti investigative, avrebbe precedenti penali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e avrebbe finito di scontare da poco una condanna a tre anni di reclusione.

Nell’incidente, verificatosi nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile lungo la strada statale 91 che collega Eboli con Campagna, sono rimasti feriti, oltre alla conducente del suv e al maresciallo Volpe, la passeggera 18enne che viaggiava insieme alla donna e un 75enne di Campagna, che guidava il terzo veicolo coinvolto nel sinistro.

I funerali dei Carabinieri Volpe e Ferraro si svolgeranno nella giornata di domani, 9 aprile, nei rispettivi paesi di origine, dove sono state allestite le camere ardenti: entrambe le salme sono rientrate in Puglia nella tarda serata di ieri.

In entrambi i Comuni è stato dichiarato il lutto cittadino.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, un messaggio di cordoglio per la morte dei due giovani militari: “In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei, Signor Comandante Generale, e all’Arma dei Carabinieri la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e al Carabiniere rimasto ferito gli auguri di pronta guarigione”. Il telegramma di Mattarella è stato posto, insieme alle insegne, sui feretri di Ferraro e Pastore.

Marina Poci

