Cassano delle Murge: legano il cane al paraurti e lo trascinano sulla provinciale, denunciati padre e figlio

Ennesimo atto di crudeltà nei confronti degli animali in Puglia: questa volta il teatro della violenza è il comune di Cassano delle Murge, in cui venerdì 3 gennaio due persone, padre e figlio, sono state denunciate per maltrattamenti in quanto avrebbero legato con il guinzaglio al paraurti dell’automobile un cane di razza meticcia per poi trascinarlo a velocità sostenuta sulla strada provinciale che collega Cassano ad Altamura.

Sarebbero stati alcuni residenti della zona a segnalare l’accaduto ai Carabinieri che, a loro volta, hanno interessato la Polizia Locale: immediato l’intervento degli agenti, che hanno rintracciato la macchina in movimento e messo fine alla folle corsa.

Il cane è stato affidato alle cure del personale di una clinica veterinaria e, una volta ristabilitosi, probabilmente sarà dato in adozione: “Il cagnolino, di nome Rambo, ha 6 anni e ha riportato diverse ferite da trascinamento su zampe e corpo. È risultato di proprietà del guidatore che è stato denunciato per maltrattamento di animali. Non abbiamo parole per esprimere la rabbia e lo sconforto in queste situazioni. Non sappiamo cosa passi nella mente di certe persone, ma sono azioni che vanno punite severamente affinché non capitino più. Qui cercheremo di far rimarginare le sue ferite fisiche ed emotive e di far durare la sua permanenza in canile il meno possibile”, hanno precisato gli operatori del canile sanitario Dog House.

“Ancora una volta, questo episodio dimostra quanto sia fondamentale non voltarsi dall’altra parte davanti a casi di maltrattamento. Solo denunciando possiamo fermare simili atrocità e chiedere giustizia per le vittime innocenti”, ha dichiarato Piera Rosati, presidente dell’associazione animalista LNDC Animal Protection.

Marina Poci