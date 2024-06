Castrignano dei Greci: 80enne trovato morto in casa, sospetti sul badante

Un uomo di 80 anni, Fernando Monte, è stato trovato morto nella sua abitazione di Castrignano dei Greci nella prima serata di oggi, 30 giugno: a scoprire il corpo, riverso sul pavimento, sono stati la figlia e il genero, di ritorno dal mare. Sembra che sul cadavere siano stati riscontrati lividi ed ecchimosi, circostanza che potrebbe indurre a ipotizzare una morte violenta. Nell’abitazione Monte non era da solo: nudo e in evidente stato confusionale, c’era il badante moldavo che da circa un paio d’anni si occupava dell’anziano. Sul 36enne, condotto in ospedale, si sono immediatamente focalizzate le attenzioni degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Maglie.

Marina Poci

(foto di Quotidiano di Puglia)

