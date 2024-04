Contromano sulla Brindisi-Bari, si schianta contro due veicoli: tre feriti

È di tre feriti, tutti ricoverati all’ospedale Perrino di Brindisi, il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato la scorsa notte, 14 aprile, sulla Statale 379 Brindisi-Bari all’altezza dello svincolo per Pantanagianni, quando una Fiat Grande Punto che viaggiava contromano ha impattato violentemente, frontalmente, contro una Lancia Y e in modo più lieve contro un’auto con una roulotte a rimorchio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi, che hanno dovuto mettere in pratica le più raffinate tecniche di estrinsecazione in loro possesso per estrarre dalle lamiere contorte il conducente della Y. Il traffico in direzione Bari è rimasto fermo per diverse ore, a causa delle operazioni di soccorso e dei successivi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine sopraggiunte.

