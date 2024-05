Conversano: si è costituito il conducente del suv che ha travolto e ucciso un 60enne sul ciglio della strada

Si è presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Conversano, accompagnato dal suo avvocato, l’uomo che poco dopo la mezzanotte di oggi, 6 maggio, era alla guida del suv che ha travolto e ucciso il 60enne Giuseppe Babbo sulla strada provinciale 50, tra Conversano e Cozze: è un incensurato di 51 anni per il quale è immediatamente scattata la denuncia a piede libero per omicidio stradale. Non è stato reso noto se sia già stato sottoposto agli esami utili a rivelare l’eventuale abuso di sostanze tali da provocargli uno stato di alterazione.

Pino Babbo era intervenuto in aiuto del figlio e della nuora, la cui automobile si era fermata perché rimasta senza carburante. Babba, benché fosse passata abbondantemente la mezzanotte, si era procurato una tanica di benzina portandosi sul posto. È stato investito proprio mentre, fermo sul ciglio della strada, versava il carburante nel serbatoio.

Marina Poci

