Dentista investito a Taranto: ai domiciliari la ex compagna con l’accusa di tentato omicidio

Si trova attualmente agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Taranto, con l’ipotesi di reato di tentato omicidio, la donna che nel tardo pomeriggio di ieri, 22 marzo, a bordo della propria automobile ha investito il dentista 54enne sul marciapiedi all’incrocio tra via Mazzini e via Monfalcone, provocandogli gravi ferite a entrambe le gambe: si tratta della ex compagna dell’uomo che, dopo aver abbandonato il veicolo con la bimba seduta sul sedile posteriore, fuggendo a piedi, è stata rintracciata dai Carabinieri del capoluogo jonico e si è presentata in caserma con il suo avvocato.

I militari dell’Arma avrebbero in mano un filmato estratto da alcuni sistemi di videosorveglianza dal quale si evincerebbe la natura volontaria, e non accidentale, dell’investimento: configurandosi, dunque, l’accusa di tentato omicidio, il sostituto procuratore della Repubblica di Taranto, Enrico Bruschi, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La donna nei prossimi giorni affronterà l’interrogatorio di convalida.

Marina Poci

