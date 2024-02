Dietrofront di ITA Airways: ripristinato il volo del mattino tra Brindisi e Linate

La conferma è arrivata nella tarda mattinata di oggi, 26 febbraio, da parte di ITA Airways e di Aeroporti di Puglia: il volo del mattino che collega l’aeroporto Papola Casale di Brindisi e l’aeroporto milanese di Linate sarà ripristinato a partire dal 2 aprile. L’orario di decollo slitta di qualche minuto rispetto al precedente (fissato alle 6:10, con arrivo alle 7:40): da aprile si vola verso Milano con partenza alle 6:25 e arrivo alle 8:00. Ripristinato anche il volo serale, per consentire ai viaggiatori (soprattutto i pendolari per lavoro e le persone che lo utilizzano per ragioni sanitarie) il rientro in giornata (partenza da Linate alle 21:55).

Soddisfazione è stata espressa da Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia: “La conferma dell’operativo mattino – sera tra Brindisi e Milano Linate rappresenta il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo posti e che, pubblicamente, avevamo assunto in diverse sedi istituzionali. Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e ITA Airways hanno lavorato a questo risultato con grande impegno e comunione d’intenti al solo fine di garantire al Salento, ai cittadini e alle imprese le migliori condizioni di trasporto su un’area che, in ogni caso, è adeguatamente servita. Abbiamo operato per dare una risposta adeguata alle aspettative del territorio, a dispetto dello scetticismo ingiustificato di quanti hanno inteso vedere in Aeroporti di Puglia un nemico del Salento. Un atteggiamento che, invece, ha rischiato di compromettere un lavoro fatto con grande serietà, ma che, proprio per questo, ha richiesto tempi giusti e modalità di approccio ponderate nell’esclusivo interesse della comunità pugliese. Da oggi diamo nuovo slancio all’intesa tra Aeroporti di Puglia e ITA Airways con la quale intendiamo operare per consolidare e potenziare il network dei collegamenti dagli scali pugliesi”.

Entrambi i voli saranno prenotabili a partire da domani, 27 febbraio.

