Doppio assalto agli sportelli automatici in Puglia: banditi in azione a Mesagne e Zapponeta

Nuova notte di esplosioni in Puglia, con due assalti agli sportelli automatici avvenuti a Mesagne, in provincia di Brindisi, e a Zapponeta, nel Foggiano.

A Mesagne la cosiddetta “banda della marmotta” ha preso di mira il bancomat della filiale Unicredit di via Nino Bixio. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza emergerebbe la presenza di almeno due persone, forse tre considerando un eventuale complice rimasto ad attenderle in auto.

Il colpo, però, non è stato portato a termine. L’intervento degli agenti del commissariato di Mesagne, coordinato dal vice questore Giuseppe Massaro, ha costretto i malviventi alla fuga, evitando conseguenze ancora più gravi. Gli autori restano al momento ignoti.

Si tratta del quarto episodio simile registrato nell’ultimo mese nella provincia di Brindisi. Gli investigatori non escludono che dietro i diversi assalti possa esserci lo stesso gruppo criminale.

Poche ore dopo, intorno alle 4.30, un altro commando è entrato in azione a Zapponeta. Almeno quattro persone con il volto coperto avrebbero inserito un ordigno esplosivo nello sportello Postamat, provocando due forti boati e ingenti danni alla struttura.

I banditi si sono poi allontanati a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Sono in corso accertamenti per stabilire se siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nell’apparecchio.

L’esplosione ha svegliato numerosi residenti e fatto tremare i vetri delle abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno analizzando le immagini della videosorveglianza.

Lo stesso sportello di Zapponeta era già stato assaltato nell’agosto dello scorso anno ed era tornato pienamente operativo soltanto da pochi mesi.