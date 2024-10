Incidenti sul lavoro a Taranto e a Crispiano: grave un artigiano

Due operai sono rimasti feriti, uno dei quali gravemente, in due incidenti sul lavoro questa mattina a Taranto e a Crispiano.

Nel capoluogo jonico un artigiano, a causa del cedimento di un solaio, è precipitato in un’intercapedine mentre lavorava alla ristrutturazione di un appartamento, adibito a B&B, al secondo piano di un immobile di via Berardi, in pieno centro: con difficoltà l’uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Taranto e si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata, dove è stato condotto in codice rosso, con diverse fratture in varie parti del corpo. Sul posto è giunta una macchina della sezione Volanti della Questura per dare supporto: sull’accaduto indagano Polizia di Stato e ispettori dello SPESAL (il Servizio di Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro) della Asl di Taranto.

A Crispiano invece, un operaio era impegnato nella riparazione di un’antenna quando, per cause da chiarire, è precipitato nel vuoto da un’altezza di sette metri. Ha riportato politraumi ma non sarebbe in pericolo di vita. È ricoverato anche lui nell’ospedale di Taranto. Anche in questo caso è intervenuto il personale dello SPESAL.

Marina Poci

(foto da La Gazzetta del Mezzogiorno)

