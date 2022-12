Due nuovi traghetti Grimaldi per la Grecia da Brindisi e Bari

Puglia e Grecia saranno più vicine grazie al potenziamento dei collegamenti via mare per merci e passeggeri dal porto di Bari e da quello di Brindisi. Lo ha annunciato stasera a Bari il gruppo Grimaldi nel corso di una conferenza stampa con l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale. Dal prossimo gennaio la linea Venezia-Bari-Patrasso, attualmente operativa con quattro transiti alla settimana, sarà servita quotidianamente, grazie all’impiego di una quarta nave Ro-Ro Grimaldi a Bari.

Inoltre, a partire da questo mese diventa plurigiornaliero il servizio sulla linea Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso, grazie alla presenza di una seconda nave Ro-Pax Europa Palace. L’evento è stato l’occasione per ricordare quanto lo scalo di Bari, così come quello di Brindisi, sia strategico per il gruppo Grimaldi.

Nel 2022 i volumi imbarcati nel capoluogo di regione sono cresciuti di oltre il 30%, pari a circa 50mila camion in più. Questo ha permesso di decongestionare le autostrade, eliminando oltre un milione e mezzo di tonnellate di merci dalla strada. L’arrivo di una nuova nave, che porta a quattro il numero di Ro-Ro Grimaldi a Bari, contribuirà ancora di più a questa crescita garantendo 12 partenze settimanali da Venezia per il capoluogo pugliese e da Bari per Patrasso, con la possibilità di imbarcare settimanalmente 3.500 camion. Grazie a questo servizio intermodale integrato, i mezzi che ogni giorno viaggiano dall’Europa centrale (Germania) verso Venezia via treno potranno proseguire via mare da Venezia a Bari, per poi raggiungere la Grecia, con la possibilità di sottrarre fino a 180mila mezzi pesanti all’anno dalle autostrade italiane. «I nostri porti si confermano hub nevralgici, intermodali e sostenibili – spiega il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi -.

Lo attesta l’Unione europea che ha previsto il prossimo ingresso di Bari sulle reti strategiche Ten-t, corridoio Baltico-Adriatico, la seconda direttrice transeuropea che attraverserà il nostro scalo dopo il corridoio scandinavo mediterraneo che da Helsinki arriva a La Valletta». Guido Grimaldi, corporate short sea shipping commercial director di Grimaldi group e presidente di Alis, dice di essere felice «di rafforzare il nostro impegno sulle autostrade del mare in Puglia proprio per continuare a contribuire alla tutela di un ecosistema ambientale unico, alla crescita del turismo e allo sviluppo economico di un territorio a cui siamo particolarmente legati». L’evento prosegue domani mattina (ore 11) nel porto di Brindisi a a bordo della nave Grimaldi.