Emergenza cinghiali in consiglio regionale dopo il sinistro mortale di Ginosa

All’indomani della morte della 45enne di Ginosa Silvia Bastelli, che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha tamponato un furgone fermatosi al centro della carreggiata dopo avere investito e ucciso un cinghiale, qualcosa si muove nel consiglio regionale pugliese: i gruppi di Forza Italia e La Puglia domani hanno depositato due diverse richieste di audizioni in commissione per affrontare in maniera risolutiva la questione.

“L’invasione della specie in Puglia non ha evidentemente trovato le risposte necessarie: oltre agli incidenti mortali, ci sono gli altri meno gravi ed anche gli ingentissimi danni provocati alle colture agricole. È ora di vederci chiaro e verificare le misure adottate in questi anni dalla Giunta Regionale”, dichiara il forzista Massimiliano Di Cuia.

Dal canto suo, Antonio Scalera de La Puglia domani, precisa che “Il numero dei cinghiali nell’ultimo anno si è triplicato e le attività di abbattimento selettivo, purtroppo, non sono ancora state avviate; inoltre, l’attività venatoria ordinaria si è chiusa lo scorso 15 gennaio 2024, i cinghiali in questo periodo sono rimasti rintanati nei parchi protetti e solo ora stanno nuovamente raggiungendo i centri abitati”.

L’audizione dovrebbe avvenire in commissione Agricoltura, alla presenza del presidente Michele Emiliano, dell’assessore Donato Pentassuglia e dei rappresentanti regionali delle associazioni di categoria degli agricoltori.

