Fiamme Oro Brindisi, tra medaglie e boom d’iscrizioni in soli 4 anni

di Lucia Pezzuto per il7 Magazine

Trentaquattro medaglie d’oro, undici d’argento, venticinque di bronzo, quasi trecento iscritti in soli quattro anni. Sono questi gli straordinari risultati del centro giovanile delle Fiamme Oro di Brindisi che in poco tempo ha coinvolto ragazzi e ragazze dai 12 anni in su nelle attività sportive raggiungendo importati traguardi. Inaugurato il 23 aprile del 2018 alla presenza del Capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli, il centro sportivo polivalente è stato realizzato nell’ambito del progetto «Io gioco legale» del ministero dell’Interno ed è dato in concessione dal Comune di Brindisi. Qui sono praticate le discipline del taekwondo e del pugilato grazie alla presenza di grandi maestri plurimedagliati della Polizia di Stato come Massimiliano Martina e Fabio Pignataro che costantemente seguono i ragazzi.



“Al di là degli importanti risultati sportivi vi è sempre stata la volontà di favorire la Sezione giovanile per creare spazi di aggregazione e veicolare così i valori della Polizia di Stato- spiega la dottoressa Marilena Scioli, capo di Gabinetto e responsabile sella Sezione giovanile delle Fiamme Oro- questa è una fucina di ragazzi cresciuti bene, abituati alla disciplina che non si traduce solo nella forma ma anche nella sostanza”. La Sezione giovanile delle Fiamme Oro che ha sede nel Centro sportivo polivalente al quartiere Bozzano di Brindisi è suddivisa in due aree quella del Taekwondo, diretta per l’appunto dal maestro Massimiliano Martina, e del pugilato, diretta dal maestro Fabio Pignataro. La prima prevede la partecipazione di ragazzi di una fascia di età compresa tra i 12 e i 17 anni ma la seconda , il pugilato, per intenderci, non ha limiti di età. Per aderire è necessaria la sottoscrizione del tesseramento ed una quota annuale davvero irrisoria. Va da sé che il Taekwondo avendo un range di età più stretto no ha un numero di iscritti pari a quello del pugilato. “Se fosse possibile ampliare la fascia di età sarebbe davvero bello- dice la Scioli- i ragazzi che seguono questa disciplina seguono quelle che sono le regole del gioco con grande serietà. Si combatte solo sul tatami ma i valori li portano con loro anche fuori”. La Sezione giovanile delle Fiamme Oro ha dato la possibilità in questi anni a tanti ragazzi di lasciare la strada e impegnarsi nello sport dove non si sviluppa solo la sana competizione ma anche la socialità, l’integrazione. Nel gruppo vi sono, infatti, tanti ragazzi stranieri, che con regolare permesso di soggiorno , hanno potuto tesserarsi e partecipare alle attività.

Le Fiamme Oro, Gruppo sportivo della Polizia di Stato, sono nate nel 1954 con la convenzione tra il ministero dell’Interno e il Coni. Lo scopo istituzionale del Gruppo è quello di mantenere e promuovere, anche tra i giovani, per l’appunto attraverso i Centri giovanili, l’attività sportiva a livello agonistico, per accrescere il patrimonio sportivo nazionale. In quest’ottica le Fiamme Oro si dedicano alla preparazione di atleti di alto profilo in 43 discipline sportive che vengono praticate in 9 centri nazionali e 28 centri giovanili. Tra i numerosi risultati di prestigio dei suoi atleti risaltano le 146 medaglie olimpiche. A Brindisi Mattia Martina è uno tra gli atleti che nonostante la giovane età ha già fatto incetta di medaglie tra cui l’oro nel Campionato Junior di cinture nere di Taekwondo a Riccione nel 2019 ma ha conquistato l’oro anche nel Campionato Insubria Cup Gennaio 2020 a Varese, l’oro nel Campionato Interregionale Calabria Febbraio 2020 a Rossano, l’oro, ancora, nel Campionato Interregionale Puglia Marzo 2020 a Bari . E’ stato anche convocato in Nazionale presso il Centro Olimpico – Giulio Onesti – Roma per partecipare agli Europei a categorie Olimpiche a Dublino-lrtanda, ai Campionati europei per categorie olimpiche allo Sport lreland Campus di Dublino e per il Campionato Italiano Senior a Casoria. Come Mattia, grandi risultati anche per Desiree Cofano, oro al campionato interregionale Calabria 2019, oro al campionato interregionale Calabria 2020 e oro a Insubria cup 2020. Dell’anno Maria Shakira ORO è stata oro al campionato Lazio Combat, 27 Aprile 2019 e oro all’ Interregionale Puglia, 1 Marzo 2020. Giorgia Marolo è stata oro al campionato interregionale Bari ed oro campionato interregionale Bari il 9 marzo 2019. Mario Dentamaro ha conquistato l’oro nel Trofeo Internazionale Daedo 6-7/04/2019 . Chiara Formosi è oro nel campionato interregionale Calabria 2022. Stefano Grassi oro nel Campionato Regionale Puglia 2022, oro nel Campionato Interregionale Calabria 2022, oro nel Campionato Insubria cup 2022. Lorenzo Bonatesta oro nel Campionato Regionale puglia 2022. Federico Maiello oro nel Campionato Internazionale Grecia Salentina 2019. Nel pugilato la Sezione Giovanile delle Fiamme Oro possono vantare i grandi risultati di Aurora Pignataro che lo scorso anno si è laureata campionessa italiana junior 2021 nella categoria 63kg.

L’atleta brindisina ha bissato il successo del 2020 riconfermandosi campionessa italiana, battendo in finale la laziale Strano Alyssa, in un incontro molto combattuto. Ad accompagnare Aurora in questa avventura c’era il Tecnico della Sezione Giovanile Fabio Pignataro Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, nel doppio ruolo di allenatore e padre. Ma Aurora ha riconfermato il suo titolo anche quest’anno nell’ambito campionato italiano, tenutosi a Roseto degli Abruzzi, aggiungendo un oro al suo medagliere. I ragazzi delle Fiamme Oro non sono solo gare e competizione ma si distinguono anche per impegno nella solidarietà e beneficienza. Il mese scorso si è svolta una serata di beneficenza con i ragazzi della Fiamme oro di Brindisi per sostenere i figli orfani dei poliziotti. L’iniziativa è stata lanciata dal questore di Brindisi Annino Gargano, che da qualche mese è alla guida della questura brindisina. L’evento si è svolto presso il lido della Polizia sul litorale nord di Brindisi. Al chiaro di una meravigliosa luna piena gli atleti della sezione giovanile della Fiamme oro di Takwondo, del maestro Massimo Martina, si sono esibiti in diverse specialità attirando l’attenzione del numerose pubblico presente.

L’esibizione ha visto all’opera ragazzi di ogni fascia d’età dai 6 ai 20 anni. La serata si è conclusa poi con una cena “di comunità” dove i poliziotti, le loro famiglia e cittadini hanno potuto partecipare con un proprio piccolo contributo all’iniziativa benefica. La somma raccolta sarà devoluta al Piano di assistenza continuativa “Marco Valerio” riservato ai figli (minorenni) dei dipendenti della Polizia di Stato, e agli orfani affetti da patologie croniche. Un modo per contribuire alle famiglie dei colleghi che non ci sono più. Questa è solo una delle prime tre iniziative di beneficenza che la Questura di Brindisi organizzerà per questa estate. Il prossimo evento coinvolgerà sempre i ragazzi delle Fiamme oro, questa volta del pugilato con la campionessa italiana, la giovane brindisina Aurora Pignataro. Per il terzo evento è prevista una sorpresa.