Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli, biglietti in vendita: prima partenza il 1° luglio

Sono in vendita i biglietti per il primo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli, il nuovo servizio di Trenitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato, che collegherà senza cambi il Salento e la Puglia con la Campania.

Il primo treno partirà da Lecce il 1° luglio alle 18.10, mentre la prima corsa da Napoli Centrale è prevista per il 2 luglio alle 6.45. Il collegamento effettuerà fermate a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola.

Il nuovo servizio consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, offrendo una soluzione più diretta e confortevole per gli spostamenti tra Puglia e Campania. Il collegamento beneficia anche dell’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello, nell’ambito del più ampio progetto della linea Av/Ac Napoli-Bari.

Per Ferrovie dello Stato si tratta di una prima fase di potenziamento dei collegamenti ferroviari nel Mezzogiorno. Al completamento dei lavori della nuova linea ad alta velocità e alta capacità, i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari saranno ulteriormente ridotti.