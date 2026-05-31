Infermiere del 118 aggredito durante un soccorso a Bari: colpito dal padre di un minore ferito

Un infermiere del 118 è stato aggredito nella notte a Bari mentre prestava soccorso a due minorenni rimasti coinvolti in un incidente stradale in viale Unità d’Italia.

Secondo quanto riferito dalla Asl di Bari, i due adolescenti viaggiavano a bordo di una moto che si sarebbe scontrata con un’auto. Dopo l’incidente, i ragazzi sono stati fatti salire sull’ambulanza per ricevere le prime cure. In quel momento il padre di uno dei minori, senza apparente motivo, avrebbe colpito con un pugno al volto l’infermiere impegnato nelle operazioni di soccorso.

Il sanitario ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Sull’episodio sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Ferma la condanna del direttore generale della Asl di Bari, Luigi Fruscio, che ha definito l’aggressione “un gesto inqualificabile” e “una violenza del tutto immotivata”, sottolineando come simili episodi compromettano il regolare svolgimento di un pubblico servizio di emergenza.

Fruscio ha espresso solidarietà all’infermiere aggredito, assicurando il supporto della Asl, anche sotto il profilo della tutela legale.