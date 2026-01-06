Turni straordinari della polizia Locale oppure affidamento della sorveglianza a istituti di vigilanza privata. Sono queste le principali ipotesi allo studio per tentare di arginare l’ondata di furti e profanazioni che, con inquietante regolarità, colpisce i cimiteri del Brindisino. Un fenomeno che non può più essere considerato episodico e che ha già spinto Comuni e forze dell’ordine a confrontarsi su un possibile coordinamento operativo.
Nelle ultime settimane, diversi camposanti sono finiti nel mirino dei ladri: gli ultimi quelli di Torre Santa Susanna e San Vito dei Normanni, passando per Tuturano, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, San Donaci, Villa Castelli e Oria. In tutti i casi sono state presentate denunce ai carabinieri, confluite anche al comando provinciale, dove si valuta come intervenire senza distogliere risorse dalla sicurezza dei centri abitati.
A depredare i cimiteri non sono cercatori di reperti o oggetti di pregio, ma soggetti – forse anche una banda specializzata – interessati esclusivamente a portafiori in rame o ottone da rivendere a fonderie o intermediari per pochi euro.
Tra le soluzioni prese in considerazione, l’installazione di sistemi di videosorveglianza appare la più complessa e onerosa. Non solo per i costi, ma anche perché risulterebbe impossibile controllare integralmente strutture estese, con numerosi accessi e punti vulnerabili.
Da qui l’idea di rafforzare i controlli con pattugliamenti mirati della polizia Locale o, in alternativa, con il ricorso a vigilanza privata, eventualmente condividendo le spese tra più enti. Proprio su questo fronte si lavora a un coordinamento tra i Comuni colpiti, che hanno anche interessato il prefetto di Brindisi, Guido Aprea, per valutare un’azione comune.
Furti nei cimiteri del Brindisino, si pensa anche alla vigilanza privata
Turni straordinari della polizia Locale oppure affidamento della sorveglianza a istituti di vigilanza privata. Sono queste le principali ipotesi allo studio per tentare di arginare l’ondata di furti e profanazioni che, con inquietante regolarità, colpisce i cimiteri del Brindisino. Un fenomeno che non può più essere considerato episodico e che ha già spinto Comuni e forze dell’ordine a confrontarsi su un possibile coordinamento operativo.