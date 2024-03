G7 di Fasano: sopralluoghi della delegazione americana a Borgo Egnazia e Bari

Sono iniziati in Puglia i sopralluoghi delle delegazioni straniere per visitare i luoghi che, dal 13 al 15 giugno, saranno sede del G7, il vertice dei capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati. Nella giornata di ieri, 2 marzo una delegazione dell’ambasciata americana a Roma, di circa quaranta persone, ha visitato Borgo Egnazia, il resort di lusso che sarà la sede principale del G7, tra le campagne di Fasano, e il castello svevo di Bari. Le verifiche hanno riguardato principalmente la viabilità, anche al fine di valutare le condizioni di sicurezza durante gli spostamenti da un luogo all’altro. Stando alle prime indiscrezioni trapelate, l’Air Force One del presidente americano Joe Biden potrebbe atterrare all’aeroporto di Grottaglie.

