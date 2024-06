G7: domani a Brindisi ministro dell’Interno e capo della Polizia (mentre i medici USA visitano il Perrino)

Mentre una delegazione di medici e funzionari statunitensi ha visitato oggi i reparti di Pronto Soccorso, Rianimazione e Blocco Operatorio dell’ospedale Perrino e mentre con ordinanza l’amministrazione comunale ha disposto sino all’8 giugno una serie di divieti di sosta per consentire agli artificieri “l’ispezione dei sottoservizi”, ovvero la bonifica dei tombini nelle strade in prossimità del Castello Svevo, è stata programmata per domani, 4 giugno, in Prefettura, in vista del G7 che si terrà a Fasano dal 13 al 15, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: Vi parteciperanno, oltre ai vertici delle istituzioni e delle forze dell’ordine locali, anche il capo della Polizia Vittorio Pisani, il capo di gabinetto del ministro Maria Teresa Sempreviva, il capo del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Piazza, il capo della Delegazione per la Presidenza Italiana del G7 Nicola Lener, il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 Fulvio Maria Soccodato, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il capo centro del Comando Operativo di vertice interforze Francesco Marras, nonché i prefetti e i questori di Bari e Taranto.

Marina Poci

