Gallipoli: 50enne muore durante immersione subacquea a Punta della Suina

Un uomo di 50 anni di Nardò, Giuseppe Antonio Pellegrino, ha perso la vita durante un’immersione al largo della spiaggia di Punta della Suina, a Gallipoli, nel primo pomeriggio di oggi, 16 giugno: a dare l’allarme sarebbe stata una parente (la sorella o la moglie) che, notando la boa di segnalazione ferma da troppo tempo nello stesso punto, ha allertato i Carabinieri del locale Comando Compagnia i quali, a loro volta, hanno interessato la sala operativa della Capitaneria di Porto.

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto dagli uomini della Guardia Costiera a circa 350 metri di distanza dalla costa e trasportato a riva, dove sono immediatamente iniziate le manovre di rianimazione, purtroppo rivelatesi vane, a cura dei sanitari del 118, nel frattempo sopraggiunti. L’ipotesi più probabile è che Pellegrino abbia avuto un malore mentre era sott’acqua e non sia riuscito a risalire.

Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

Marina Poci

