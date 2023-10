I centri antiviolenza del brindisino alla Coppa del Mediterraneo di scherma

Ci saranno anche le operatrici dei quattro centri antiviolenza del brindisino (Io Donna, Crisalide, Ricomincio da me e La Luna) alla Coppa del Mediterraneo di scherma, le cui gare iniziano oggi, sabato 21 ottobre, al PalaPentassuglia di Brindisi. Grazie alla sensibilità del comitato organizzatore locale e della Federazione Italiana di Scherma, le operatrici allestiranno alcuni stand nei punti di accesso del palazzetto, distribuendo materiale informativo sui servizi offerti gratuitamente dai CAV alle donne in virtù dei contributi che la regione eroga annualmente. L’iniziativa si inserisce nella campagna “Allénati contro la violenza”, promossa dagli Assessorati Welfare e Sport per tutti della Regione Puglia e rivolta al mondo dello sport per sensibilizzare sul fenomeno e diffondere il messaggio di speranza che prevenire e contrastare la violenza sulle donne è possibile grazie al coinvolgimento dell’intera società.