Incendio nella pineta di Canosa, abitazioni minacciate dalle fiamme

Un vasto incendio è divampato nell’area verde a ridosso della zona Castello di Canosa di Puglia. Le fiamme, alimentate dal vento, dalle temperature elevate e dalla vegetazione secca, hanno interessato soprattutto una pineta e si sono avvicinate ad alcune abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia e dell’Anpana, insieme alle squadre dei vigili del fuoco e agli operatori impegnati nelle attività antincendio. Durante le fasi più difficili dell’intervento è stata valutata anche la possibilità di evacuare precauzionalmente le case più vicine al fronte del fuoco.

Non sono stati segnalati feriti o intossicati. Le operazioni di spegnimento sono state rese complicate dalle raffiche di vento, che hanno favorito rapidi cambiamenti nella direzione delle fiamme. Una volta circoscritto il rogo, sono iniziate le attività di bonifica necessarie a eliminare i focolai rimasti sotto la vegetazione e a scongiurare nuove ripartenze.

Restano da accertare le cause dell’incendio. Gli investigatori dovranno stabilire se sia stato provocato da un comportamento imprudente, da un’attività agricola o da un gesto doloso. Saranno esaminate anche eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona e le testimonianze dei residenti.