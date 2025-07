Incidente stradale a Torino: morto operaio di Taviano, dubbi sulla dinamica

Il 44enne Stefano Portaccio, originario di Taviano, è morto sabato sera al quartiere Mirafiori Sud Torino a seguito delle gravissime ferite riportate nello scontro tra la moto Kavasaki che guidava e una Lancia Ypsilon: questa, almeno, sarebbe la versione riferita da alcuni testimoni che avrebbero visto l’auto, poi allontanatasi, nelle immediate vicinanze dell’impatto, mentre la Polizia Locale sabauda avrebbe archiviato l’incidente come un sinistro autonomo. Portaccio avrebbe dunque perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento.

Portaccio, operaio edile residente in Liguria, padre di due figli, è stato immediatamente soccorso e condotto al CTO di Torino, dove si è spento poche ore dopo il ricovero.

Indagini sono in corso per fare piena luce sulla dinamica e sulle cause dell’incidente.