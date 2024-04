Incidente sulla Brindisi – San Vito: tre feriti non gravi, tra cui un bimbo di sei anni

Tre persone, tra cui un bambino di sei anni, sono rimaste ferite in modo non grave nell’incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di oggi, 27 aprile, sulla strada provinciale Brindisi – San Vito Dei Normanni: la donna era rimasta incastrata nell’abitacolo, tanto che per estrarla sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi.

Le auto coinvolte sono due: una Ford CMax, sulla quale viaggiavano la donna e io bimbo, e una Citroen DS5 condotta da un uomo. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino per le cure del caso, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

La strada, al termine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi, è stata riaperta al traffico.

