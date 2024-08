La dimettono senza accertamenti, ma ha un tumore: Emiliano manda ispettori a Galatina

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha disposto un’ispezione da parte del NIRS (Nucleo Ispettivo Regionale Sanità) presso l’ospedale di Galatina, nel cui Pronto Soccorso si sarebbe consumata una vicenda di presunta malasanità dovuta al mancato svolgimento di accertamenti diagnostici. Una donna di circa 60 anni residente nel Salento ha infatti denunciato di essere stata dimessa il 5 agosto scorso, senza alcuna diagnosi, dal Santa Caterina Novella, dove si era recata con vomito e dolori addominali, talmente forti da impedirle di nutrirsi. Poiché i disturbi persistevano, il giorno successivo, accompagnata dalla figlia, è andata all’ospedale di Scorrano: qui è stata immediatamente sottoposta ad una tac, che ha evidenziato un cancro all’intestino. La donna è stata quindi ricoverata e operata d’urgenza.

“Ho deciso – spiega Emiliano – di chiedere al NIRS se a Galatina siano stati seguiti tutti i protocolli e i regolamenti, perché in caso contrario possano essere presi tutti provvedimenti sia contro chi abbia eventualmente sbagliato, sia perché casi del genere non avvengano più. Tuttavia voglio comunque ringraziare i sanitari dell’ospedale di Scorrano per la loro attenzione e professionalità. Proseguiamo a seguire con attenzione ogni segnalazione valida e cerchiamo di non far restare solo nessuno”.

Si tratta della seconda ispezione disposta dal governatore pugliese in meno di ventiquattro ore: la prima riguarda il caso delle visite “fantasma” nel reparto di Allergologia del Policlinico di Bari, in cui diversi pazienti, dopo aver regolarmente prenotato, non hanno potuto usufruire delle prestazioni in quanto gli ambulatori, a causa della carenza dei medici in prossimità del Ferragosto, erano stati chiusi.

Marina Poci

