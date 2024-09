Latiano, camion si ribalta e perde carico di legna: traffico bloccato sulla SS7

Nel pomeriggio di oggi, 2 settembre, camion contenente un carico di legna si è ribaltato sulla SS 7 Brindisi-Taranto, in territorio di Latiano, causando il ferimento delle due persone a bordo e la perdita del legname trasportato, che si sparso per tutta la carreggiata: il traffico veicolare in direzione Taranto è stato interrotto e diverse deviazioni sono state predisposte per consentire alle squadre ANAS di liberare la statale dai detriti.

Nell’incidente non sembrano coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno eseguito il riposizionamento del mezzo sulle proprie ruote.

I rilievi sono affidati alla Polizia Locale di Latiano.

(immagine di repertorio)

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui</a