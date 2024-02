Latitante tarantino arrestato all’aeroporto di Napoli: stava per partire per la Spagna

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto l’hanno bloccato all’aeroporto di Napoli poco prima che si imbarcasse per la Spagna con un documento falso: è finita ieri la latitanza del boss tarantino 35enne Giuseppe Palumbo, ricercato dal 16 ottobre 2022, a seguito di due ordinanze nell’ambito di altrettante indagini che avevano colpito numerosi presunti appartenenti rispettivamente al clan Pascali (quartiere Paolo VI del capoluogo jonico) e al clan Sudoso di Statte. Su di lui pendono due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, una per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, e l’altra per i reati di “associazione finalizzata al traffico di stupefacenti” e ” trasferimento fraudolento di valori”. Su Palumbo pende anche un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Taranto per l’espiazione di una pena detentiva di 3 anni perché condannato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, il 35enne è stato associato al carcere di Napoli – Poggioreale.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui