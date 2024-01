Maria Antonietta Panico: funerali a Trento, sepoltura a Torchiarolo

Saranno celebrati domani, 23 gennaio, nella chiesa del cimitero di Treno, i funerali di Maria Antonietta Panico, la donna di 42 anni originaria di Torchiarolo trovata morta, la mattina di mercoledì 17, nella propria abitazione del capoluogo trentino.

La salma, al termine, della funzione funebre, sarà poi trasferita a Torchiarolo, nella cui Chiesa Madre – prima della tumulazione – sarà celebrata una messa a ricordo per permettere alla famiglia di ricevere di persona le condoglianze di tutta la comunità, scossa e costernata per la morte della donna.

A Trento negli scorsi giorni sono arrivati i genitori e il fratello di Mary (così era conosciuta), anche nella speranza di ricevere dagli inquirenti informazioni sulle cause della morte all’esito degli accertamenti autoptici disposti dalla locale Procura.

Al momento, l’ipotesi prevalente è che Panico sia morta per le conseguenze di un malore fatale, che l’ha colpita mentre era sola in casa: la figlia, che ha fatto scattare l’allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei da un paio di giorni, si trovava in quel momento dal padre. Ed è stato proprio l’ex marito a rinvenire il corpo di Mary, riverso sul letto, la mattina dello scorso mercoledì.

Non sarebbero dunque riconducibili ad un’azione violenta di terzi le macchie ematiche rinvenute sul pavimento e sulle lenzuola, che in un primo momento avevano messo in allarme gli inquirenti sulla possibilità di un omicidio, determinando il Pubblico Ministero a disporre l’autopsia (per quanto già l’esame necroscopico avesse escluso la presenza di traumi causati da armi o di segni di soffocamento).

Maria Antonietta Panico aveva lasciato Torchiarolo poco più che maggiorenne, per trasferirsi prima in Emilia Romagna e poi in Trentino Alto Adige. Era ragioniera e lavorava da anni nei patronati.

A Trento era conosciuta anche per la sua attività politica: alle elezioni provinciali del 2018 si era candidata con l’UDC per sostenere Maurizio Fugatti, poi eletto come presidente della presidente della Provincia autonoma di Trento (e attualmente presidente della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige), mentre nel 2021 aveva fatto parte della lista civica a sostegno del candidato sindaco di Fratelli d’Italia Andrea Merler.

