Martina Franca: scoperta una serra di marijuana in una villa di campagna

Gli agenti del Commissariato di Martina Franca hanno arrestato in flagranza di reato, ponendolo agli arresti domiciliari, un 38enne di Martina Franca, e denunciato in stato di libertà la sua compagna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: l’uomo avrebbe gestito un’attività di produzione e spaccio di marijuana in una villetta di campagna situata a circa chilometri dal centro abitato. All’esito della perquisizione della villetta, è stata trovata una vera e propria serra, completa di attrezzature per la coltivazione di marijuana, con all’interno due piante in fase di crescita.

Inoltre, in casa del 38enne sono state rinvenute foglie già essiccate e tutto il necessario per il confezionamento dello stupefacente in dosi.

Il ritrovamento è stato possibile anche grazie al supporto di unità cinofile della Guardia di Finanza.

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui