Mesagne, concluso il progetto “I Giovedì della Legalità” con gli studenti protagonisti

Si è concluso il progetto “I Giovedì della Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato del Commissariato di Mesagne in collaborazione con le scuole della città. Durante l’anno scolastico 2025/2026, ogni giovedì gli studenti hanno partecipato a incontri con il personale del Commissariato, confrontandosi su educazione civica, legalità, sicurezza online, bullismo, cyberbullismo, educazione stradale e prevenzione di alcol e droghe.

Particolare attenzione è stata dedicata ai valori del rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente. Gli studenti hanno anche visitato il Commissariato, esplorando gli uffici della Polizia Scientifica e del Controllo del Territorio, vivendo l’esperienza simbolica di “investigatori per un giorno”. La Polizia di Stato ha ringraziato i dirigenti scolastici e i collaboratori degli istituti coinvolti, sottolineando l’entusiasmo e la partecipazione attiva degli studenti, veri protagonisti dell’iniziativa.