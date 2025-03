Mesagne, dieci anni di cronaca in piazza Porta Grande: il libro di Messe

Sabato 22 marzo presso l’Auditorium del Castello, alle ore 17, sarà presentato alla città il libro “2015-2024: dieci anni di cronaca in Piazza Porta Grande”,un’opera di 320 pagine, che offre uno sguardo approfondito sulla vita della nostra città. L’evento sarà un’occasione per scoprire la storia recente di Mesagne attraverso una raccolta di eventi significativi, dalla politica alla cronaca nera, dai necrologi a episodi di vita quotidiana.

Con uno stile narrativo incisivo, l’autore, il Prof. Giuseppe Messe, ci guida in un viaggio nel tempo, esplorando le trasformazioni sociali, i momenti di crisi e le conquiste della comunità mesagnese. Questo libro non è solo un resoconto di fatti, ma un tributo alla memoria collettiva di una città che, tra luci e ombre, continua a scrivere la sua storia.

Il volume sarà disponibile per l’acquisto al costo di 12 € in tutte le edicole di Mesagne e su Amazon, permettendo a tutti gli interessati di portare a casa un pezzo della nostra storia locale.