Monopoli: si schianta al suolo volando in parapendio, è grave

Un uomo di 46 anni originario di Locorotondo è ricoverato in gravi condizioni dal pomeriggio di oggi, 23 agosto, al Policlinico di Bari, dove è giunto in codice rosso a bordo di un elicottero dei Vigili del Fuoco dopo essere precipitato mentre volava in parapendio nelle campagne di Monopoli, in località Impalata, sotto la Loggia della Pilato.

Malgrado a seguito dell’impatto abbia riportato lesioni molto gravi, l’uomo, che comunque non sarebbe in pericolo di vita, è riuscito a prendere il telefono per chiamare la moglie e metterla al corrente dell’incidente: la donna ha poi dato l’allarme, consentendo l’attivazione immediata della macchina delle ricerche, con la partecipazione dei Carabinieri, delle squadre di terra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monopoli e del Drago 127 del Nucleo Elicotteri della Direzione Regionale. I sanitari del 118, calatisi con il verricello non appena è stato individuato il luogo in cui l’uomo si è schiantato al suolo, hanno sedato e immobilizzato il paziente per consentirne il trasporto in sicurezza.

Marina Poci

