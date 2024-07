Morte operaio ARIF: domenica i funerali, a Ostuni sarà lutto cittadino

Saranno celebrati domenica 28 luglio nella parrocchia della Santa Famiglia di Ostuni i funerali di Mario Rotiglio, l’operaio ostunese di 66 anni che, nella prima serata di sabato 20 luglio ha perso la vita, schiacciato dal tronco che stava segando, mentre era impegnato per conto dell’ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali), di cui era dipendente, nella bonifica di un terreno successiva a un vasto incendio spento dai Vigili del Fuoco nelle campagne tra Ceglie Messapica e San Michele Salentino: per l’occasione il sindaco Angelo Pomes ha annunciato che la giunta comunale, “interpretando il comune sentimento della popolazione”, ha proclamato il lutto cittadino, “in segno di profondo rispetto e riconoscenza, nonché di partecipazione al dolore della famiglia del defunto”.

“Mario, esperto operaio e prossimo alla pensione, ha lasciato un enorme vuoto tra i suoi famigliari e i suoi colleghi che con tenacia e spirito di gruppo affrontano, quotidianamente i numerosi incendi che divampano in tutta la Puglia”, ha aggiunto Pomes.

In relazione alla morte dell’uomo sono indagati tre funzionari dell’Arif responsabili della gestione e del coordinamento degli interventi: il PM della Procura della Repubblica di Brindisi procede per omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione sui luoghi di lavoro.

Marina Poci

