Morto dopo interventi di chirurgia bariatrica: disposta l’autopsia sul commercialista brindisino

Il sostituto procuratore della Repubblica di Brindisi Luca Miceli ha disposto che sia effettuata l’autopsia sul corpo di Armando Calizzi, il commercialista brindisino 49enne morto il 10 febbraio all’ospedale Perrino, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico eseguito dopo il verificarsi di alcune complicazioni successive ad una operazione di chirurgia bariatrica a cui l’uomo si è sottoposto a gennaio al Policlinico San Marco di Zigonia, in provincia di Bergamo.

È il professor Alessandro Dell’Erba, dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Bari il perito nominato dal magistrato: avrà il compito di accettare eventuali responsabilità dei sanitari che hanno avuto in cura Calizzi sia a Brindisi che a Bergamo.

L’uomo, sposato e papà di due bimbe, dimesso e rientrato in Puglia dopo pochi giorni dall’intervento bergamasco, è stato poi ricoverato al Perrino a causa di una serie di complicazioni che Asl Brindisi in una nota definisce “gravi complicanze correlate ad un precedente intervento fuori regione”: è stato dunque sottoposto a un nuovo intervento, nel corso del quale gli è stato asportato lo stomaco presumibilmente sottoposto ad una restrizione durante l’operazione bergamasca. Dopo qualche giorno in Rianimazione, notando evidentemente un miglioramento delle condizioni generali, i medici lo hanno trasferito nel reparto di Chirurgia Generale. Lì è improvvisamente peggiorato, sino al drammatico epilogo.