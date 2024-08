Nardò: beccato dalle fototrappole mentre appicca incendio, denunciato

Un uomo di 50 anni è stato denunciato per incendio e combustione illecita di rifiuti a Nardò, in località Arene Serrazze, dopo essere stato ripreso dalle fototrappole della zona mentre dava alle fiamme un uliveto e un mucchio di rifiuti in un’area di quasi seimila metri quadri: le immagini avrebbero inquadrato distintamente l’uomo che, sceso dalla propria macchina, appiccava il rogo che, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, è stato contenuto e non ha provocato gravi danni.

L’individuazione del (presunto) responsabile è avvenuta grazie alla collaborazione tra Polizia Locale e ispettori ambientali.

“Purtroppo”, spiega l’assessora all’Ambiente Giulia Puglia, “abbiamo a che fare con persone che incredibilmente attentano al nostro patrimonio naturalistico e che rischiano di creare danni incalcolabili al territorio. Stavolta, grazie alla Polizia Locale e agli ispettori ambientali, siamo riusciti a individuare il piromane e a denunciarlo. Spero serva anche come deterrente per gli altri, come monito a ricordare a tutti che difendiamo con le unghie e con i denti tutto ciò che di bello e di prezioso ci circonda”.

