Natale a Brindisi, un viaggio nella storia con il Medieval Fest

Il Medieval Fest in versione natalizia in programma dal 16 al 18 dicembre 2022 nella History Digital Library all’interno della Casa del Turista sul lungomare di Brindisi, è un viaggio nel Medioevo attraverso giochi della tradizione ed incontri di approfondimento storico-culturale.

È il solstizio di inverno quando la magia del Natale si intreccia con la storia e dà vita al Medieval Fest in versione natalizia, in programma dal 16 al 18 dicembre 2022 nella History Digital Library all’interno della Casa del Turista sul lungomare di Brindisi.

L’iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Cooply rientra nel calendario degli eventi del Comune di Brindisi e in quello regionale “Puglia, autentica meraviglia a Natale” realizzato in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia, FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione e Puglia Promozione. È un viaggio nel passato ai tempi di Federico II, nel Borgo dei Saperi e dei Sapori fra dame, cavalieri e antichi mestieri. Giochi della tradizione anche in versione digitale pensati per un pubblico chiamato a partecipare a divertenti sfide fra i vicoli della città reale e percorsi virtuali. I visitatori, accompagnati dai rievocatori in costume d’epoca, scopriranno storie e leggende, curiosità e tradizioni medievali, risolvendo gli enigmi e i quesiti proposti dai personaggi del passato nella Caccia al Tesoro fra i vicoli scintillanti di luminarie nel centro storico e nella tenebrosa Escape Room.

Diverse saranno, poi, le occasioni di approfondimento storico-culturale con incontri tematici che, curati dalla sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia, vedranno la partecipazione di artisti e storici del territorio che si alterneranno nella narrazione delle tradizioni locali natalizie, destinati non solo a un pubblico di studiosi, ma anche a cittadini desiderosi di conoscere quanto del mondo di ieri è nei vissuti del presente.

Il PROGRAMMA

Dal 10 dicembre – ore 17/20

BRINDISI SCOLPITA NEL LEGNO

Presepe artistico del mastro falegname Cosimo Di Giulio

Dal 16 al 18 dicembre – ore 17/21

BORGO DEI SAPERI E DEI SAPORI

Visita animata nel villaggio Medieval Fest con l’esposizione degli abiti d’epoca della costumista Nikol Saracino, l’artigianato storico di Daniele Andrioli e l’animazione a tema degli artisti Giullare Senza Radici, Enzo Toma e Diego Quarta

16 dicembre ore 18/21

GIOCANDO CON IL MEDIOEVO

Versione classica e digitale del classico gioco dell’oca ambientato fra i vicoli di Brindisi

17 dicembre ore 16/17:30

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “STORIA DELL’ALIMENTAZIONE IN TERRA DI BRINDISI”

Discussione sulle tradizioni natalizie a cura della Società di Storia Patria per la Puglia

17 e 18 dicembre ore 18/21

ESCAPE ROOM “IL TESTAMENTO DI FEDERICO II”

Piccoli e grandi potranno immergersi nella storia alla ricerca del prezioso testamento

18 dicembre ore 10/13

CACCIA AL TESORO DEI CAVALIERI

Un insolito modo di visitare la città. I concorrenti si cimenteranno nell’interpretazione delle tracce conversando con gli storici del territorio e personaggi in costume d’epoca

10-11 e 16-17-18 dicembre ore 17/19

LABORATORIO CREATIVO E TEATRINO DEI BURATTINI

Realizzazione presepe in cartone e laboratorio dei burattini a cura di Alice Caroppo

Informazioni: www.medievalfest.it

Prenotazioni: Infopoint Palazzo Nervegna – Via Duomo +39 0831 229784