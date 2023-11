Ostuni: la sfilata D&G dello scorso luglio in un documentario su Sky Arte

Ci sarà anche Ostuni, insieme ad Alberobello, nel documentario “Puglia – Appunti di viaggio”, in cui gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana racconteranno l’esperienza delle loro sfilate delle Collezioni Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria, che nel 2023 hanno scelto di ambientare nel tacco d’Italia. Oltre alle riprese degli eventi, il documentario mostrerà anche i laboratori dove i capi e i gioielli della casa di moda vengono ideati e confezionati, in un emozionante viaggio tra mare, ulivi e antiche architetture che inizia da lontano e che riscopre e valorizza l’artigianato locale quale vero e proprio patrimonio culturale.

Il documentario, una produzione Sky Arte e Dolce&Gabbana, realizzata da TapelessFilm, con la regia di Beppe Tufarulo e la partecipazione e la gentile collaborazione della Regione Puglia e di Pugliapromozione, andrà in onda il 19 novembre alle 21.15 su Sky Arte.