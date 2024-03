Parto in volo e atterraggio d’emergenza a Brindisi: mamma e bimba stanno bene

Parto sull’aereo: una donna di nazionalità giordana al settimo mese di gravidanza, che viaggiava su un volo Wizzair proveniente da Amman e diretto a Londra, intorno alle 2 della scorsa notte ha iniziato ad avere le doglie mentre l’aereo transitava su territorio italiano; immediatamente è stata attivata la procedura dell’atterraggio di emergenza all’aeroporto Papola Casale di Brindisi, dove ad attenderla c’era un’autoambulanza, ma la bimba è nata, con l’assistenza del personale di bordo, mentre l’aeromobile era in fase di discesa.

Mamma e figlia, immediatamente trasportate all’ospedale Perrino di Brindisi, starebbero bene.

L’aereo, con a bordo 235 passeggeri, dovrebbe ripartire nel pomeriggio.

Marina Poci

(foto de la Repubblica – Bari)

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui