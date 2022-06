Patologie endocrine nei bambini: screening gratuito

“Screening sulle patologie endocrine in età evolutiva”. E’ questo il titolo di un’iniziativa promossa da Angelo Grassi (Endocrinologo già vicario U.O. Endocrinologia ospedale “Perrino” di Brindisi) che si terrà nelle prossime settimane a San Vito dei Normanni. Quello condotto dal dirigente medico sarà uno studio per la verifica di eventuali disordini della crescita, dello sviluppo puberale e di alterazioni metaboliche come sovrappeso /obesità, dell’assetto lipidico, glucidico, tiroide e non solo. Lo studio comprende 100 bambini di età scolare compresa tra 1° e 3° media. L’iniziativa è rivolta alle famiglie del territorio, e sarà del tutto gratuita. Le visite si effettueranno, previa prenotazione, in via S. D’Acquisto 22 a San Vito dei Normanni. «In questo I step si farà una valutazione clinico-ecografica della ghiandola tiroidea, delle ghiandole salivari maggiori e dei dati antropometrici.

L’età evolutiva – spiega Grassi- è un periodo molto delicato. In questo periodo il sistema endocrino è in un continuo e meraviglioso evolversi. In quest’affascinante cammino della vita, purtroppo, possono verificarsi degli “imprevisti di percorso” che non sempre sono facili da individuare nel loro apparire iniziale. In alcune occasioni, al contrario, alcuni di questi imprevisti sono evidenti ma considerati erroneamente, come aspetti di normale sviluppo». L’obiettivo di questa iniziativa è quella di poter sviluppare attività di prevenzione in questa particolare fascia d’età. «La mia valutazione, che sarà gratuita, si esaurisce dopo il primo incontro. Se saranno evidenziate, in tale occasione, delle alterazioni endocrine – conclude Angelo Grassi- sarà mia premura dare i suggerimenti del caso». I genitori interessati possono già prenotare: cell. 348 88 39221 o messaggio w.app (ore 10-13; ore 16.00-19.30)