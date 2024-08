Perde l’orientamento e vaga per chilometri sotto al sole: anziano trovato morto a Parabita

Un uomo di 90 anni, Vito Ferrari, ha perso la vita ieri, 15 agosto, probabilmente colpito da malore causato dal grande caldo, dopo aver vagato sotto il sole cocente da Alezio a Parabita, nel Leccese: l’uomo, che era stato visto per l’ultima volta intorno alle 9:30, avrebbe perso l’orientamento mentre si recava a casa di alcuni parenti, da cui era atteso per il pranzo. Non vedendolo arrivare, i famigliari hanno lanciato l’allarme. Le ricerche sono partite immediatamente, con il coinvolgimento di Carabinieri, Protezione Civile e Polizia Locale, ma si sono purtroppo rivelate vane: nel pomeriggio il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in un terreno nei pressi di una stazione di servizio di Parabita, seduto sotto un albero, a circa dieci chilometri dalla propria abitazione. Decisivo si è rivelato il tracciamento delle celle telefoniche agganciate dal cellulare dell’uomo.

Marina Poci

