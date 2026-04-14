Portava a passeggio il cane, personal trainer 42enne ucciso a colpi di pistola

Omicidio ieri sera a Foggia, dove Annibale detto Dino Carta, un personal trainer di 42 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. L’omicidio è avvenuto in via Caracciolo, a pochi passi dallo stadio Zaccheria, in una zona semicentrale della città.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, incensurato e residente in uno stabile della zona, stava portando a spasso il suo cane quando è stato raggiunto da almeno quattro colpi di arma da fuoco. Le indagini sono in corso, condotte dai carabinieri, che ritengono che l’arma utilizzata sia una pistola di piccolo calibro.

I residenti della zona descrivono Carta come una persona tranquilla e benvoluta da tutti, sottolineando come fosse un uomo molto rispettato, sposato e padre di bambini piccoli. “Una bravissima persona, tranquilla. Non ci siamo accorti di nulla. Abbiamo soltanto sentito alcuni colpi ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Davvero una cosa terribile”, hanno dichiarato alcuni di loro all’ANSA.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di identificare i responsabili dell’omicidio, mentre la comunità locale è scossa per questo drammatico evento.