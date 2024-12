Rientrava dalla Francia per trascorrere il Natale a Monopoli: scomparso un 57enne

Un uomo di 57 anni, Armando Squillante, che lavora in Francia da anni, non dà notizie di sé dal 12 dicembre: i famigliari hanno denunciato la scomparsa alle autorità e l’hanno segnalata alla trasmissione di Rai Tre Chi l’ha visto?, precisando che potrebbe trovarsi in difficoltà o, addirittura, in stato confusionale.

Stando a quanto riferito dal figlio e riportato sul sito del programma, Squillante il 10 dicembre è partito per raggiungere Monopoli, ma a Milano ha perso la coincidenza e, pertanto, ha dovuto spostarsi a Roma, da dove avrebbe dovuto cercare un altro mezzo che lo portasse in Puglia. L’ultima cella telefonica agganciata dal suo smartphone è quella della stazione di Roma Tiburtina, alle 9,12 di giovedì 12 dicembre.

Da quel momento, le comunicazioni con il figlio si sono interrotte.

Non è chiaro se Squillante abbia o meno i documenti.

L’uomo è alto circa 1,70 e ha occhi e capelli castani. Potrebbe risultare facilmente riconoscibile dalla mancanza di alcuni denti al centro delle arcate superiore e inferiore.

Al momento della scomparsa indossava un cappellino scuro con la visiera e un giubbino con collo di pelliccia.

Chiunque abbia notizie può rivolgersi alle forze dell’ordine (in particolare ai Carabinieri di Monopoli) o alla trasmissione Chi l’ha visto?.

Marina Poci

(immagine da Chi l’ha visto)