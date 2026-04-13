Romina Power a San Foca per la pulizia della costa: “La Puglia torni al suo splendore naturale”

Romina Power è stata madrina d’eccezione della giornata di pulizia di spiagge e scogliere promossa a San Foca, marina di Melendugno, nell’ambito della Giornata regionale della costa. L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale insieme a 27 associazioni del territorio.

L’artista, che da alcuni anni ha preso la residenza nel comune salentino, ha partecipato attivamente alle operazioni di raccolta dei rifiuti lungo un tratto di litorale compreso tra San Foca e Torre dell’Orso, indossando i guanti e contribuendo in prima persona alla pulizia della costa.

“Mi sono innamorata della Puglia e delle sue spiagge sin dalla prima volta che ci ho messo piede nel 1969”, ha dichiarato Power, ricordando come in quegli anni il territorio fosse ancora incontaminato. “Non era invasa dalla plastica e non c’era immondizia sulle spiagge, era un vero paradiso”.

Un richiamo alla tutela ambientale e alla responsabilità collettiva, quello lanciato dall’artista, che ha aggiunto: “Oggi mi adopero affinché questa regione ritorni al suo naturale splendore. Ringrazio e mi unisco al Comune di Melendugno e ai suoi abitanti che appoggiano questa iniziativa”.

La presenza di Romina Power ha dato particolare visibilità a una giornata dedicata alla salvaguardia del paesaggio costiero e alla sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente, in un tratto tra i più frequentati e rappresentativi del litorale adriatico salentino.