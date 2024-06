Salento: due incendi a pochi chilometri di distanza, a rischio l’oasi protetta de Le Cesine

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce e i colleghi del Distaccamento di Maglie sono impegnati dal primo pomeriggio di oggi, 30 giugno, per cercare di contenere due focolai di incendio sviluppatisi nel Salento, a pochi chilometri di distanza: uno ha interessato l’agro di Vernole, e in particolare le campagne in prossimità dell’oasi naturale protetta Le Cesine, mentre l’altro è divampato nelle marine di Melendugno, arrivando a lambire la pineta di San Basilio.

Le fiamme, che potrebbero essere state causate dal tentativo di bruciare sterpaglie (anche se non si esclude la matrice dolosa), per effetto delle alte temperature e del forte vento si sono propagate velocemente, rendendo necessario l’intervento di un Canadair. Sui luoghi interessati sono sopraggiunti anche i Carabinieri della Forestale, per i rilievi del caso.

Marina Poci

(immagine di repertorio)

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui</a